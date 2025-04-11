西貢傲瀧四房3912.8萬重售 較撻訂前賣平2608萬、成交期180日
撰文：黃祐樺
出版：更新：
新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧錄一宗撻訂重售個案，最新有四房以3,912.8萬元沽出，呎價20,117元。最新成交價較撻訂前賣平2,608.6萬元，5年間減價40%。
是次成交為第1座5樓A室，實用面積1,945平方呎，屬四房間隔，新近3,912.8萬沽出，呎價16,099元。買家採180天成交期，獲停車位優先認購權。
較撻訂前賣平四成
資料顯示，單位最先於於2020年以6,521.4萬沽出，呎價33,529元，買家選用發展商提供的「董事長 1440 付款」計劃入市，成交期長近4年，惟單位其後於2025年4月初終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂10%涉約652萬元。
以最新成交價較撻訂前賣平2,608.6萬元，5年間減價40%。
海景戶高位冧四成！城市花園三房1231萬成交 造價重返2012年水平洪水橋#LYOS推呼吸Plan 無須入息證明、利息 開放式月供3500元CCL報136.9點、逾8年半低位 分析料貿易衝突升級 次季下試133點走得快好世界！全．城滙業主驚股災影響樓市 劈價一球終855萬沽協成行筲箕灣傲華加推16伙 入場377.7萬 個別單位低一層賣平14%