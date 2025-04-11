西貢傲瀧四房3912.8萬重售　較撻訂前賣平2608萬、成交期180日

新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧錄一宗撻訂重售個案，最新有四房以3,912.8萬元沽出，呎價20,117元。最新成交價較撻訂前賣平2,608.6萬元，5年間減價40%。



是次成交為第1座5樓A室，實用面積1,945平方呎，屬四房間隔，新近3,912.8萬沽出，呎價16,099元。買家採180天成交期，獲停車位優先認購權。

較撻訂前賣平四成

資料顯示，單位最先於於2020年以6,521.4萬沽出，呎價33,529元，買家選用發展商提供的「董事長 1440 付款」計劃入市，成交期長近4年，惟單位其後於2025年4月初終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂10%涉約652萬元。

以最新成交價較撻訂前賣平2,608.6萬元，5年間減價40%。