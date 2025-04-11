海景戶高位冧四成！城市花園三房1231萬成交 造價重返2012年水平
撰文：李煥好
出版：更新：
股災無礙部分買家入市，有用家趁機執平貨。北角城市花園一伙海景三房單位，最新以1,231萬元成交，呎價12,140元。該單位成交價13年前水平，更較高位回落近4成。
中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，上述成交單位為城市花園9座中層E室，實用面積1,014平方呎，採3房1套間隔，座向西北，享海景。
樓價高位回落4成 重返13年前水平
代理透露，單位新近以1,231萬元成交，呎價12,140元，是次成交價更較高位約2,000萬元回落近4成，重返2012年水平。
據了解，原業主於2012年以1,190萬元購入單位，持貨13年，現沽出帳面獲利41萬元或約3.4%，扣除雜費實屬蝕讓離場。
洪水橋#LYOS推呼吸Plan 無須入息證明、利息 開放式月供3500元CCL報136.9點、逾8年半低位 分析料貿易衝突升級 次季下試133點協成行筲箕灣傲華加推16伙 入場377.7萬 個別單位低一層賣平14%大埔滌濤山洋房2350萬沽 業主17年蒸發850萬 專才客睇中4點入市爪哇1.6億沽壽臣山道東1號洋房、呎價6萬 屋苑4年前呎價曾達9萬