嘉湖山莊天台特色戶508萬沽　長情業主持貨32年升值逾3倍

天水圍嘉湖山莊錄得一宗兩房連天台特色戶成交個案，長情業主持貨32年，成功大賺逾3倍離場。



利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾稱，新印花稅政策帶動下，二手交投回暖，天水圍嘉湖山莊4月至今暫錄約10宗成交，最新成交為樂湖居一個連天台特色戶，實用面積約449平方呎，連424平方呎天台，屬兩房間隔，飽覽公園景致。

蕭氏指，新買家為區內換樓客，已於同區物色心儀單位一段時間，見上址放盤，即相約代理睇樓。客人鍾情單位連天台，戶外空間充足，加上屋苑保養簇新，交通配套便利，可步行至港鐵天水圍站，亦鄰近輕鐵站及巴士總站，周邊設有大型購物商場，遂決定洽購。業主原以520萬元放售單位，議價後以508萬元售出，呎價約11,314元。

1993年買入價118萬

據悉，原業主於1993年以約118萬元買入單位，持貨至今轉手，帳面獲利390萬元，期內物業升值約3.3倍。

嘉湖山莊。

嘉湖山莊。（香港01相片）