復活節長假新盤錄101宗　較去年少一半　屯門凱和山單日沽28伙

今年復活節連假長達四日，部分買家利用假期睇樓入市。過去四日長假期（18至21日）新盤市場錄得約101宗成交，較去年復活節沽出的200伙，下跌約50%。按周末（19至20日）計算，新盤市場則錄約61宗成交。當中由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山於單日連沽28伙，套現約1.15億元。



屯門凱和山自上周三(16日)加推全新第5號價單後，於周日展開新一輪銷售，即日成功沽出28伙，共套現約1.15億元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，是次成交的28伙中，約兩成買家來自九龍及香港區，亦不乏投資者入市，當日更有機師人員購入一伙兩房戶作投資。

凱和山全盤推出至今累沽331伙，套現近15.81億元。

屯門凱和山。（黃祐樺攝）

洪水橋滙都假期累沽18伙、全盤僅餘24伙

泛海集團(0129)發展的元朗洪水橋滙都銷情持續，項目於復活節長假中累沽18伙。當中最新成交包括1座12樓A10室，實用面積426平方呎，屬兩房特色戶間隔，成交價500.08萬元，折合呎價約11,739元。而同座的2樓B02室，實用面積452平方呎，兩房標準戶型，亦以457.66萬元成交，折合呎價約10,125元。

泛海集團執行董事關堡林表示，整個項目至今累售單位已突破千伙，總成交錄1,001伙，目前全盤僅餘24伙可供出售。

洪水橋#LYOS開放式戶320萬元撻訂重售

長實(1113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS早前推出全新付款計劃後，於周一錄得撻訂重售個案。涉及的單位為1B座3樓C室，實用面積202平方呎，開放式間隔。資料顯示，單位曾於2021年11月以370.5萬元售出，並於去年5月遭撻訂；最新減至320.1萬元重售，折合呎價約15,846元。可見單位最新重售價格較4年前低出約50.4萬元或約13.6%。

據悉，買家為本地客，受發展商新推出9成按揭付款計劃吸引，月供僅3,500元即可入住現樓。