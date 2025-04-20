新地西沙SIERRA SEA累收7500票　超額認購逾30倍

新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA，收票理想，市場消息指，截至昨日（4月19日）下午七時，項目累收逾7,500個購樓意向登記；以價單1號及2號推出共238伙計算，超額認購逾30倍。



該盤在周六 (4月18日) 加推價單第2號，推出80伙單位，戶型涵蓋1房至3房間隔，折實平均呎價10,888元。該批單位包括首度推出700平方呎的3房1套連儲物室間隔單位，屬原價加推。

價單第2號包含20伙1房、25伙2房及35伙3房單位；入場單位為Aqua Avenue 第5座1樓G單位，實用面積301平方呎，屬1房間隔，折實售價為307.61萬元。而呎價最低單位則為Aqua Avenue 第3座G2樓H單位，實用面積523平方呎，屬3房間隔，折實呎價為10,085元。價單第2號折實售價由307.61萬元至787.61萬元，折實呎價由10,085至11,382元。

SIERRA SEA在周二（15日）公佈首張價單，首批提供158伙，折實平均呎價10,398元。首批戶型涵蓋一房至三房，入場價299.8萬起，折實呎價9,499元至11,126元。發展商指，首張價單全數折實低於600萬元。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。