新地西沙SIERRA SEA首日累收逾2000票　超額認購近12倍

新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA，進入銷售最後直路。市場消息指，該盤收票情況理想，首日收票已錄得逾2,000個購樓意向登記，超額認購近12倍。



昨日（4月17日）示範單位參觀情況踴躍，展覽廳內外均現人潮，單日錄得約4,500參觀人流。

SIERRA SEA在周二公佈首張價單，首批提供158伙，折實平均呎價10,398元。首批戶型涵蓋一房至三房，入場價299.8萬起，折實呎價9,499元至11,126元。發展商指，首張價單全數折實低於600萬元。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。