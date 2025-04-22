銀主劈價兩球散貨 「腰斬」價1000萬沽傲瀧三房套 7年蒸發968萬
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，明星屋苑西貢清水灣傲瀧錄得勁蝕個案，最新有三房套連工人房銀主盤累劈兩球，終以1,000萬元沽出。單位7年帳面「腰斬」需蝕讓968萬元或49%離場。至於，新買家為傲瀧租客，因見單位銀主主叫價低水，決定買入投資。
利嘉閣地產首席聯席董事歐柏倫表示，是次成交為西貢清水灣傲瀧3座中層E室，實用面積約968平方呎，原則為三房套連工人房，望園景及山景。銀主最初以1,200萬元叫價放盤， 累減200萬元，新近以1,000萬元成交，呎價約10,331元。
新買家為同屋苑租客
至於，新買家在傲瀧租住多年，熟悉屋苑環境，早前見上址有放盤，加上銀主主叫價低水，決定買入投資。若以現時平均月租約35,000元計算，租金回報可達4.2厘。
持貨7年貶值49% 屬今年最大一宗蝕讓
據悉，單位於2018年以約1,968萬元獲原業主買入單位，及後淪銀主盤。單位7年轉手帳面蝕讓968萬元，期內貶值49%，暫屬今年傲瀧最大一宗二手蝕讓個案。參考傲瀧一房二手成交價，實用面積460平方呎，以750萬元沽出，即是次蝕幅夠買多間傲瀧一房。
連同上述成交計，傲瀧1月至今暫錄7宗帳面需損手，帳面蝕幅由26%至49%不等。
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