撈底失敗！長沙灣納米開放式兩度蝕沽　業主1年半前買再蝕多9萬走

半新盤蝕讓潮未止，部分納米單位持續貶值。長沙灣AVA 228一伙開放式單位新近獲買家以229萬元FULL PAY買入，呎價14,774元。原業主於2023年12月買入單位，帳面虧蝕9萬元，單位貶值約4%。值得留意的是，單位再對上一手業主曾於2019年以301.7萬元一手購入單位，並於1年半前蝕讓出售予原業主，即單位兩度轉手均為蝕讓。



美聯物業西九龍分行營業經理吳冠衛表示，該單位為AVA 228中層C室，實用面積155平方呎，開放式間隔。單位早前推出市場放盤，由於單位銀碼較細，門檻較低，吸引用家垂青。據悉，新買家一直物色樓齡較新的物業，不考慮舊屋苑，見單位放盤正合其心意，遂議價洽詢。經約三天議價後，最終決定以229萬元FULL PAY入市，折合呎價約14,774元。

圖片可見，單位面積較細，業主於客廳上方分隔出閣樓空間作睡房。

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造價較一個月前同類賣平15%

參考屋苑近期同類成交，一伙高層C室開放式單位，面積間隔相同，於上月以270萬元沽出，呎價17,419元。即是次單位造價較近期同類戶低出約15%。

單位6年内兩度蝕讓轉手、累計帳蝕73萬

原業主於2023年12月以238萬元購入單位，持貨約1年半，是次轉手帳面虧蝕約9萬元，單位期內貶值約3.8%。

值得留意的是，單位再對上一手業主曾於2019年以301.7萬元一手購入單位，並於1年半前蝕讓出售予原業主，原業主最新再蝕讓4%沽出單位。即是次單位6年内歷經兩度蝕讓轉手，樓價帳面累計貶值約73萬元或24%。