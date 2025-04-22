西沙SIERRA SEA周六首輪賣329伙　入場299.8萬起　暫收2.1萬票

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（22日）公佈銷售安排，落實本周六（26日）首輪開賣329伙，當中價單單位佔318伙，折實平均呎價10,877元，入場費299.88萬元。另即日招標11伙頂層、平台或花園特色戶。



首輪價單賣318伙 入場費299.88萬

首輪價單單位提供318伙，包括38伙一房、186伙兩房及94伙三房，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由299.8萬元至838.27萬元，折實呎價9,499元至127,02元起。

當中入場單位為一房戶，位處第5座G2樓G室，實用面積301平方呎，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟續

暫收逾2.1萬票、超購65倍

新地代理執行董事陳漢麟續指，項目目前暫收逾2.1萬票，以首輪銷售價單318伙計，暫超購65倍，當中大手買家佔4成。項目本周四晚上8點截止認購登記。

新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA對於同系樓盤雲海，以及由其他發展商發展的樓盤迎海二手呎價1.4萬元相比，定價相當吸引。加上本港定期存款息口下降及美國聯儲局有機會加大減息力度，對買家而言消息屬強心針，對周六銷情有信心。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟續

短短一周公布三張價單共356伙

據資料指，SIERRA SEA短短一周已公布三張價單共356伙，當中包括上周二（15日）公布首張價單158伙，折實平均呎價10,398元，其後上周五（18日）加推價單第2號80伙，折實平均呎價10,888元，然後於昨日（21日）加推價單第3號118伙，折實平均呎價11,498元。

↓↓Aqua Avenue第3座10樓H室↓↓

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總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。