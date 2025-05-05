驗樓｜柏瓏 I 獲98分　明哥讚防水設計　一細節很多發展商唔做？

由信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作發展的錦上路站柏瓏 I，原定關鍵日期為2024年10月，但延遲至近月收樓。記者偕資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一伙中層三房套單位，實用面積727平方呎。



經明哥仔細驗收後，發現單位19項評分項目中，有15個項目取得滿分，而主要扣分項目以污跡及刮花為主，單位無漏水、空心磚、玻璃崩裂及批盪空鼓等常見嚴重缺陷，因此最終斬獲98分高分。明哥大讚單位防水設計，指一細節「好多發展商都唔做」。



柏瓏I 緊鄰港鐵錦上路站，住戶從住宅大堂步行至錦上路站僅需一分鐘路程，沿路亦有瓦遮頭。惟項目周邊民生配套設施欠缺，日常餐飲需依賴錦上路站外圍的便利店和少量商鋪，或是乘西鐵前往元朗站「YOHO Mall」。

+ 3

+ 9

防水透明膠邊實用兼美觀 明哥：好多發展商都唔做

在驗收單位質素前，明哥率先點評單位的優秀設計。他指，發展商在浴室及露台的濕區處理上，額外於地台與牆身接縫處設有白色防水膠邊，避免滲水。同時牆身加鋪腳線，進一步提升防水效果。

無獨有偶，單位內所有水龍頭與檯面的接駁位，亦均以防水膠密封，進一步降低滲水風險。明哥解釋，住戶梳洗時，水流容易沿檯面邊緣滲入下方櫃體，導致內部積水問題，但增設防水膠邊就可隔絕水分。

發展商更細心使用透明色，「傳統白色膠邊影響美觀，但發展商改用透明膠邊，兼顧防水與外觀。」明哥特別提到，上述做法「好多發展商都唔做」，讚此次單位發展商防水設計用心。

+ 1

浴室排水溝藏巧思 鏡櫃分體設三鉸鏈

明哥點評單位的另一好設計。單位主廁及套廁內的兩個淋浴間均設挂浴簾位，日後住戶沖涼時濺出的水，容易沿著浴簾積聚在地台，存有跣腳風險。但發展商特別於浴簾下方加設排水溝，此設計同樣「唔係個個發展商都有」，在設計考量上屬細心及安全。

他講解，住戶濺出的水珠，可沿著浴簾滴入下方排水溝；而向排水口傾斜的排水溝，能加速引導水流入排水口，達到快速排水的效果，並令到地台儘量保持乾爽，降低住戶滑倒的風險。

值得注意的是，浴室鏡櫃內外皆為鏡面玻璃，此材質特性對層架的承重結構有更高要求。明哥指出，發展商為安全考慮，特別採納「分體式設計」的巧思，將整體鏡櫃分割為兩組櫃體，配合中央承重支架，有效分散承重壓力。同時，鏡門鉸鏈採用「上二下一」（上方雙鉸鏈+下方單鉸鏈）三點式固定設計，相比傳統上下單鉸鏈更穩固。

位置鐵路沿線 露台門採單層玻璃防止下垂

鑒於項目地處鐵路沿線，為避免鐵路沿線噪音問題，發展商特別在臥室及客廳區域採用雙層中空玻璃窗設計，該結構由兩片強化玻璃中間夾隔音層組成。明哥指，可降低20至30分貝噪音傳導。

然而，考量到雙層玻璃結構會顯著增加門扇重量，發展商擔心上門軌未能負擔重量，導致露台門出現下垂、「刮底」及開關不暢等問題，因此唯獨露台門處採單層玻璃，以平衡重量與功能性。

露台天花棄用石屎批盪改用鋁板

至於，露台天花棄用傳統石屎批盪，改用鋁板材質。明哥提醒，這種選材帶來多項實用優勢，如表面污漬可輕鬆擦拭清潔，避免傳統材料常見的脫磚問題等。明哥更形容，其視覺效果「好似太空船咁」，現代感強。

談到交樓質素，明哥表示，單位質素不俗，逾半數小瑕疵均是污跡，其餘為刮花或膠邊等小問題，均能輕易解決。值得一提的是，單位罕見地未出現任何收水裂紋，明哥強調，「700餘呎大單位僅發現少量小瑕疵，十分難得。」

↓↓單位其他執修位↓↓

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。