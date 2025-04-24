業主擔心市況740萬割愛屯門靚裝度假屋 11年平手走呎價僅6200元
撰文：李明珠
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關稅戰後市況變得不明朗，部分業主選擇沽貨套現。屯門帝濤灣一伙三房單位以740萬元沽出，呎價僅6,234元。原業主於2014年買入單位，持貨11年僅平手離場。
晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，該單位為帝濤灣一座11樓D室，實用面積1,187平方呎，三房間隔。據悉，原業主一直將單位作度假屋之用，但近期見市況不明，決定放售單位套現。
單位最初叫價800萬元，新買家為區内客，由於家人都居住在同一屋苑，加上鍾情單位裝修，睇樓當日便決定議價洽詢。雙方經商議後最終以740萬元成交，折合呎價6,234元。
原業主裝修花費70萬
圖片可見，單位裝修企理，浴室設有浴缸梳化。代理透露，原業主買入單位後斥資約70萬元將單位重新裝修。
原業主於2014年2月以740萬元買入單位，持貨11年，帳面平手離場。不過扣除裝修費等使費計算料需實蝕離場。
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