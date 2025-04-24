炒家375萬沽青衣美景花園細兩房　9個月升值兩成　扣埋稅仲賺57萬

市場氣氛稍為回落，不過部分細價樓單位仍受一定追捧。青衣美景花園一伙兩房單位最新以375萬元沽出，呎價11,398元，造價創屋苑同類單位近一年新高。原業主於去年7月買入，持貨僅9個月，帳面快速獲利65萬元離場，賺幅高達21%。



中原地產高級資深分區營業經理黃淑賢表示，該單位為美景花園9座高層G室，實用面積329平方呎，細兩房間隔，外望海景。據悉，原業主於去年買入單位後隨即推出單位放盤，近日獲區內分支家庭客洽詢，最終以375萬元成交，折合呎價11,398元。

造價創同類單位近一年新高、9個月升值兩成

代理指，是次單位造價創屋苑同類單位近一年新高。參考對上一宗同類成交，一伙5座高層G室，面積間隔相同，於上月以350萬元沽出；是次單位造價較其高出25萬元或7%。

原業主於去年7月以310萬元購入單位，持貨僅9個月，帳面獲利65萬元，單位短時間内升值21%。由於單位屬細價樓，即使扣除買入時的稅款、買賣兩次的佣金支出等使費，原業主仍可實賺約57萬元離場。