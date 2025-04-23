借發展商財仔斷供!九肚山洋房被沒收4300萬賤賣　狂插一半｜多圖

有洋房豪宅業主選用發展商按揭後斷供，單位被沒收淪為銀主盤並遭大幅蝕讓出售。沙田九肚山豪宅九肚山峰一幢單號洋房銀主盤，最新劈價至4,300萬元易手，呎價16,387元，創歷史新低。原業主原於2017年一手買入單位，現帳面蝕讓4,325萬元離場，貶值幅度高達50%，樓價8年間蒸發一半。



市場消息表示，該單位為九肚山峰單號洋房，實用面積2,624平方呎，屬於四房間隔，並連約488平方呎花園及969平方呎天台。

單位為銀主盤，原本叫價5,000萬元放盤，已較買入價折讓3,625萬元，直至近日再次劈價至4,300萬元才成功易手，折合呎價16,387元。

↓↓九肚山峰單號洋房↓↓

選用發展商按揭計劃、斷供淪銀主慘蝕4325萬

原業主於2017年10月以8,625萬元一手向發展商購入單位，據悉，業主當年選用了發展商提供的用第一按揭貸款，即向發展商旗下的財務公司承造按揭。惟原業主最終無法償還貸款，單位斷供並遭發展商沒收單位，正式淪為銀主盤。是次銀主低價出售單位，帳面較買入價大幅蝕讓4,325萬元，單位期内貶值50.1%，樓價足足蒸發超過一半。

低屋苑二手呎價近4成

資料顯示，屋苑近年二手個案不多，共有7宗成交，均於2022年促成，呎價由26,312元至26,750元不等。即是次單位呎價較當時二手呎價低出接近4成，亦創屋苑歷史新低紀錄。