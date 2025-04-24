上車客睇樓3個月　680萬平買荃灣爵悅庭兩房半　屬同類9年新低

最近關稅戰及股市波動導致市況反覆，影響買家入市情緒，二手成交明顯放緩。荃灣爵悅庭一伙兩房單位最新以680萬元沽出，呎價13,052元，造價創同類單位逾9年新低。原業主早於2005年買入單位，帳面獲利353.2萬元離場，單位升值1.1倍。



中原地產分行經理張志豪表示，該單位為爵悅庭北爵軒高層D室，實用面積521平方呎，兩房半間隔，向南，享市景及少海景。原業主於去年5月開始放盤時，最初叫價800萬元，8月時輕微調整至750萬元後未有再主動降價，直至近日才獲新買家洽詢。

據悉，新買家為上車客，已經睇樓約3個月，參觀單位後覺得難得遇到心水單位，見價錢亦吸引，故最終議價以680萬元承接，折合呎價13,052元。

造價創同類單位逾9年新低

代理指，是次單位成交價不但較上月同類單位成交低出19萬元或2.7%，造價更創同類單位逾9年新低。目前屋苑約有10多個兩房半同類單位放盤，叫價約780萬元至850萬元。

原業主於2005年5月以326.8萬元買入單位，持貨約20年，帳面獲利353.2萬元，單位期内升值1.1倍。