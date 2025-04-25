康怡花園「上康」兩房626萬沽 業主持貨13年僅賺27萬、升值4%
撰文：李明珠
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大型屋苑通常享有較高承接力，但部分單位即使買入多年卻未有太多升值空間。鰂魚涌藍籌屋苑康怡花園，屋苑一伙兩房單位最新以626萬元沽出，呎價12,396元。原業主於2012年買入，帳面僅獲利26萬元，單位輕微升值4%。
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，該單位為C座中層10室，實用面積505平方呎，兩房間隔，望開揚市景。據悉，單位位處「上康」，最初叫價650萬元放盤，而新買家為外區用家，因心儀「上康」環境自成一角，屋苑亦臨近太古城及商場，配套完善；最終議價以626萬元承接，折合呎價12,396元。
持貨13年升值不足5%
資料顯示，屋苑近期平均二手呎價為12,906元，即是次單位呎價較市價相若。
原業主於2012年以600萬元購入單位，持貨13年轉手帳面僅獲利26萬元，單位輕微升值4.3%。
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