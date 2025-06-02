慈母1350萬購柏瓏作超前嫁妝　無懼高位上車：有層樓揸手先安心

在香港，嫁妝多以金飾、現金為主，直接贈送物業並不常見。然而，Cherry的母親卻選擇以樓代金，背後反映的是港人根深蒂固的「有樓才有安全感」心態。



從事辦公室工作的Cherry月入約三萬元，現與父母及祖父母三代同住於元朗舊居。畢業僅兩年的她透露，母親為其長遠未來打算，「未雨綢繆」購入錦上路站一處727呎的三房套單位，並作為「嫁妝」贈予女兒。據悉物業總價約1,350萬元，目前承造七成按揭，月供約四萬元。談及這份厚禮，Cherry笑稱，「與其說是嫁妝，不如說是媽媽藉這個名目，送我一份實際的禮物。」故置業首期全數由母親支付，她將分擔部分供款支出，與母親共同供樓。



從事辦公室工作的Cherry月入約三萬元，其母親購入錦上路站727呎三房套單位，以「嫁妝」名義贈予她。（周令知攝）

港式置業情結發酵 慈母贈樓作「超前嫁妝」

以嫁妝贈樓非香港主流，Cherry坦言母親此舉絕非心血來潮，而是源於港人獨有的置業情結。現時單身狀態的她笑言，自己現在並沒有結婚打算，甚至連男朋友都沒有，所謂「嫁妝」更多是母親給予未來生活保障的名目。

「香港人普遍比較注重住或者買樓，多數視其為人生目標，我覺得有層樓揸手先安心。」Cherry更指，她現階段與兩代人同住元朗，空間雖夠，但長遠而言，仍希望有自己的獨立空間。為此，母親特別著手籌劃這份厚禮嫁妝一段時間，最終「拍板」購入柏瓏 I 一伙約1,350萬元的三房單位，幫她提前完成置業階梯。

這份「超前部署」的房產，不僅象徵禮物，更形同預留的「備用空間」，無論將來獨居、籌備婚姻，抑或母親有意遷入同住，皆能靈活應對，確保始終擁有穩定的落腳點。Cherry慨嘆，若單靠自己從零開始儲錢置業，實際上壓力將非常沉重，因此母親此舉著實減輕自己不少負擔。

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母親屬穩陣派、拒高風險投資

在置業資金安排方面，Cherry透露該單位首期佔樓價三成，全數由母親承擔，目前月供約四萬元，母女現以「一半一半」方式共同供樓，Cherry笑言，「供樓就當喺俾家用。」她亦表示，與母親均屬「穩陣派」，並無涉足股票等高波動性投資，僅以銀行定期儲蓄理財。

買樓本應是開心事，但實戰方知市場變數環生。Cherry指，單位原定關鍵日期2024年10月交付，卻因工程延誤需延後五個月至今年4月收樓，所幸現住舊居為私人物業，無需額外租賃支出，故暫未構成經濟壓力。誤打誤撞的是，遲收樓適逢美國再次減息，變相減輕供款。

銀行估值最終縮水一成 母親補差價一百萬

但挑戰接踵而至，受近年樓市下行週期影響，多批建築期樓花買家面臨「估價不足」危機，特別是早年高位入市者，不少陷入「抬錢上會」（向銀行補差價才能承做按揭）困境。Cherry憶述，銀行估值較樓價縮水一成，最終由母親補足約一百萬樓價差額，方順利完成交易。

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區內生活氣氛舒適 自住無懼高位上車

對於單位用途，Cherry孝順表示，會在新居為母親預留房間，並會與母親商議是否一同遷入。有見最近租金上漲頗具吸引力，她指，亦設想出租單位以緩解供款壓力，但對租客質素有所顧慮，故暫未定案。

談及選擇置業元朗區的原因，Cherry強調，除卻家人原居本區的親緣紐帶，更因自己鍾情該區「慢生活」氛圍。她強調，元朗生活氛圍舒適，下班後能遠離鬧市喧囂，「像我這種上班族平日都是在冰冷的高樓大廈，所以注重家裡周邊的環境要舒服。」同時，她更心儀樓盤會所園林景觀開揚，「宣傳時已吸引我」，而實景比想像中更驚喜。 身為通勤族，交通便利亦成關鍵考量。Cherry指出，單位位於西鐵錦上路站對面，步行至地鐵僅需一分鐘，而前往尖沙咀上班約20分鐘，較為方便。

對於錦上路站周邊前景，Cherry則信心十足，認為未來北環線及北部都會區發展將進一步提升區內配套，因此樓價長遠看漲。儘管購入時樓價處高位，她與母親均以「自住剛需」心態面對波動，「不多考慮樓市升跌，始終是為自住。」