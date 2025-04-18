不甘幫人供樓　近六球租轉買深水埗開放式　租樓族：對樓市有信心

香港樓價高企，不少港人成為租樓一族。差估署最新數據顯示，過去三年私宅樓價指數下跌近3成，同期租金指數反升近7%。換言之，近年樓價節節下滑，租金反逆勢上升，令樓市出現「供平過租」的有趣現象。因此，多年租樓的黃小姐，「計掂條數」毅然自己做業主，不再甘於幫他人供樓。



從事市場營銷的黃小姐月入約5萬元，厭倦多年租樓生活，撤辣後「的起心肝」，以近600萬元買入位於深水埗連方 I 的232平方呎開放式單位。她透露，單位付兩成首期約100萬元，承造七成按揭，目前月供逾兩萬元。



從事市場營銷的黃小姐，以近600萬元買入位於深水埗連方 I 的232平方呎開放式單位。（廖雁雄攝）

不甘心幫業主供樓 決定租轉買

近三年樓價下跌近3成，租金反升近7%。在這個的市場環境下，深水埗區租樓多年的黃小姐，目前所住單位月租接近兩萬元。面對高昂的租金，她認為租樓支出與供樓開支差不多，加上每月支付的租金最終流入業主口袋，無法轉化為自己的資產，直言「租樓等同於幫業主供樓」。

不僅如此，黃小姐憶述，單位的死約一過，業主便連年加租，每年大概上調一至兩千元，讓她的可支配收入減少，生活負擔變得更加沉重。更甚者，在新冠疫情期間，收入受到影響。然而，業主非但不減租，反而在這個艱難的時期繼續加租，她無奈道「叫業主減，但佢哋都唔願意。」最後，她惟有每兩年搬一次家。

租客生活難捱，黃小姐道，自己經常思考要繼續租樓還是選擇買樓。隨著早前樓市全面撤辣，置業成本降低，她決定把心一橫，選擇「買磚頭」，以「租轉買」擺脫為他人供樓的生活。

「謹慎派」業主 選擇低風險投資更「計過條數」

至於買樓資金，黃小姐坦言，大約花費五年時間儲蓄出約100萬首期，而這一切全靠自己努力實現，無需依賴父母資助。儲錢過程中，她憑穩定的收入，加上進行一些低風險的投資，讓她能夠逐步累積資金，「我冇話大慳，亦冇做高風險的投資，都喺啲選擇穩定的投資，慢慢儲錢。」

樓價下跌，令早年選用建築期付款買入樓花的業主在收樓時面臨挑戰。當他們向銀行申請按揭時，需「硬食」樓市期間跌幅，若估價不足則需抬錢上會（向銀行補差價才能承做按揭）。黃小姐表示，雖然樓價下跌，但不擔心估價不足而「失咗預算」。在置業前，她仔細「計過條數」，根據自己的收入和供樓額做出預算，對於可能出現的估價不足情況，她已做好準備，確保自己能夠負擔。

↓↓深水埗連方 I 開放式戶232平方呎↓↓

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買樓冀「拎包入住」 重視地段交通

對於樓盤選擇，二手樓盤通常相對於一手樓盤價格更便宜，因此相信置業人士在買樓前亦會有想過，到底要買價錢更便宜的二手樓，抑或是買全新樓盤，承受更高昂的樓價？黃小姐坦言，自己只對一手樓盤感興趣，因發展商一般會提供企理裝修及配套家電，自己「拎包入住」即可，方便省心。更重要的是，可免卻二手樓盤需重新執修單位的大筆支出。

另外，黃小姐特別指出地段的重要性。她表示，買樓最關鍵的因素就是視乎自己是否喜歡此區。她提到，置業深水埗區是因自己在此區居住已久，對周圍環境相當熟悉。加上該區交通十分便利，前往地鐵站只需幾分鐘步程。甚至在探望居住於屯門的家人時，從家附近搭一程巴士就能輕鬆抵達。

業主黃小姐：對香港樓市有信心

談及香港樓市前景，黃小姐分享她對樓市的看法，認為樓價有波幅屬正常現象，並表示對「香港的樓市一直都有信心」。

她更提到，減息後供樓負擔得到減輕。至於未來是否有換樓計劃，她指置業是為自住，因此樓價的升跌對自身影響不大。不過，她也表示，「如果日後能力許可，當然想換大啲（單位）」。