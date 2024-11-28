公務員七球「佛系」上車九龍灣新樓　樂觀應對跌市：唔賣就唔會蝕

香港居住地方狹窄，大部分追求私人空間的年輕人會選擇外出租樓。不過租樓限制甚多，日常生活上仍存在許多不便之處，不堪其擾的顏小姐在外出租住數年後，決定要購買屬於自己的安樂窩。最終於2021年12月以745萬元購入九龍灣新盤一伙一房單位。雖然樓價於近年已大幅回落，但顏小姐心態依然樂觀，認為自住就不需要太介懷樓價升幅。



現年31歲的顏小姐為一名公務員，現時於荃灣居住。她表示因感覺與家人生活習慣有差異，從2020年起已搬出去租樓住，幾年來一直與朋友合租。雖然她幸運地在與室友的相處上尚算合拍，但身為租客始終有許多限制，令她生活帶來不便。例如單位不能隨意改造，如裝蚊網或造櫃，單位缺少儲物空間；亦不允許養寵物。

租樓不便、萌生置業念頭

最令她煩擾的是曾經租住一間舊樓，因為冷氣機頂上沒有薝蓬設計，導致下雨或樓上滴水時會形成巨大噪音，令她完全無法入睡。種種煩惱加上身邊的朋輩亦開始談論買樓的話題，令她萌生置業的念頭，希望擁有一間自己裝修及設計的安樂窩。

為住近家人特意選擇區内新樓

其後，動心的顏小姐很快便決定以745萬元買入九龍灣皓日一伙單位，實用面積326平方呎，一房間隔，折合呎價約22,852元。由於家人都在九龍灣居住，她也傾向選擇同區住宅，希望可以住近一點方便照顧家人。而當時區内的新盤只有皓日，便順理成章地選擇此屋苑。至於區内的二手樓則因樓齡高比較殘舊，所以不作考慮。

位於牛頭角道11號的單棟住宅大樓皓日。（歐嘉樂攝）

佛系上車、本身沒有置業計劃

顏小姐透露，自己是首次置業，目前月入約6萬元。是次單位首期花費約70多萬元，全數來自自己的儲蓄。被問到為何不要求父母資助，性格獨立的她表示「錢銀野都係同屋企人分返開好啲」。

不過她的上車之路也十分「佛系」，直言自己沒有固定的儲蓄習慣，本身也沒有任何置業計劃，剛好見現有的存款足夠買入心儀單位便成功上車了。對此，她特別提到自己於近月才開始向銀行申請按揭，幸好沒有遇上估價不足的情況，不需再抬錢上會，並笑言：「如果唔係就真係要父幹啦！」

單身貴族不介意樓價升跌「當買少間房囉」

現在距離她買入單位已事隔3年，整體市況與當時相比大相徑庭。對於樓價目前已大幅回落兩成，顏小姐卻沒有太大感觸，覺得都已經買了就不用想太多，更表示「當買少間房囉」。至於買少間房會否導致未來單位空間不足夠居住，目前單身的她則表示不會擔心，因短期内沒有結婚的打算。即使未來結婚也傾向與另一半分開居住，更加不打算生小朋友因為「需要太多commitment(承諾）」。

她認為，始終自己有自住需求，不論樓價升跌都要住，所以不會後悔於當時入市。那麽如果單位大幅貶值呢？顏小姐樂觀回應：「咁我就唔賣！只要一日唔賣就唔會蝕！」