西沙SIERRA SEA次輪賣288伙　市場消息指已沽清

【西沙/SIERRA SEA/GO PARK/新鴻基】新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（5月3日）次輪開賣302伙，當中價單單位佔288伙，同日招標14伙伙頂層及低層特色戶。項目截收43,007個購樓意向登記，當中包括572票為代理入票；以明日價單發售的288伙單位計算，超額認購逾148倍。



↓↓SIERRA SEA次輪銷售現場情況↓↓

【17:51】傳288伙已沽清

市場消息指出，次輪價單288伙已沽清。

【17:04】傳已沽257伙

市場消息指，已出沽出257伙。

【14:30】據代理消息，SIERRA SEA次輪暫沽151伙。

【12:10】代理﹕暫沽出106伙

據代理消息，SIERRA SEA今日次輪銷售，暫時沽出106伙。其中A1組賣出21伙，而A2組仍在進行中，暫沽85伙。

【11:00】中原：內地客比例增加至4成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受首輪1Q清枱熾熱銷情，及黃金周加持，今輪銷售，內地客比例增加10%至4成。料288伙公開發售單位今日亦將全數沽清。

3組大手客逾1400萬買3伙

陳永傑指項目鄰近多間專上學院，受惠於專才及優才輸入計劃下，預計項目租務需求將相當殷切，租金回報可逾3.5厘。繼首輪銷售，該行速成一客購入七伙後，今輪該行錄得三組客戶，分別斥資約1,400萬至1,500萬元，購入三伙單位，三房打算用作自住，其餘一房及兩房單位作長線投資之用。

受中美關稅戰影響，市場觀望情緒濃厚，四月一手成交約1,100宗，按月下跌逾5成。5月份美國有機會減息，月初Sierra Sea 銷情熾熱帶動，相信陸續有大型新盤趁勢展開銷售，料五月份一手成交可達2,000宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

【10:00】美聯：向隅客佔8成 40組買家有意買兩伙或以上

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，SIERRA SEA次輪推售續受到市場追捧，不單成為新盤票王，而且首輪大批未能選購的向隅客亦計劃在次輪入市，該行向隅客佔約8成，故估計推出的價單單位可望即日沽清。該行暫錄近40組大手客有意購入兩伙或以上單位，其中一組大手客擬斥1,500萬元購買3伙，包括一伙3房自住，以及兩伙2房作投資之用。

布少明指出，SIERRA SEA成為4月份熱賣新盤，而且是5月首週末推售的大型全新盤，故繼續搶佔市場焦點及凍結購買力。該行客源中，約佔8成屬向隅客，另外亦不乏因首輪熱銷而入票的新客源。該行以新界區客人主導，佔約7成，九龍及港島區客則佔約3成。至於在次輪推售的入票客人中，約6成屬用家，另約4成為長線投資客，估計項目呎租可約達45元水平，租金回報亦約有4.5厘水平。

布少明稱，4月份一手市場錄得逾1,100宗成交，而隨著5月份有多個大型新盤部署推售，估計全月交投有望錄得逾2,000宗，按月大幅增加，並有望帶動二手交投表現向好，成交亦按月錄得增長。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

次輪價單銷售288伙 入場費327.16萬起

項目次輪銷售共涉288伙，包括39伙一房、170伙兩房及79伙三房戶型，扣除最高15%折扣後，折實售價由327.16萬至899.81萬元，折實呎價9,992至13,533元，折實平均呎價11,550元。當中入場單位為Aqua Avenue第5座G2樓F室，實用面積311平方呎，一房間隔。項目同日亦會推出14伙特色戶招標。

最大手組別需購買3至10伙

銷售當日將分為A、B兩個組別。當中A組為大手客組別，A1組可購買3至10伙、A2組可買2至3伙，A3組則至少需要買1伙700平方呎以上大單位。而B組則為散客組別。

↓↓Aqua Avenue第3座10樓H室↓↓

+ 2

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。