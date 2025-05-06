佛誕連假新盤錄406宗　SIERRA SEA次輪288伙沽清　凱和山連沽11伙

周末為佛誕3日連假，新盤市場交投炙熱，3日假期内錄得合共約406宗一手成交。若單按周末計算（3日、4日），兩日錄得約375宗成交，較上周周末的362宗上升約4%。



當中新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA於周六進行次輪銷售288伙，即日全數沽清。項目其後亦招標售出8伙特色單位，包括一伙連平台及天台特色戶創屋苑售價及呎價新高。



次輪沽清價單288伙

焦點新盤西沙SIERRA SEA於周六次輪以價單形式發售288伙，即日全數沽清。當中錄得70組大手買家購入2至3伙單位。項目於當晚加推新一張價單共110伙，並落實於本周三展開最後一輪銷售，盡推該期數最後150伙，單位售價加價約1.5%。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟

SIERRA SEA招標沽8伙特色戶、其中一伙破雙頂

另外，項目亦於假期内招標售出的8伙特色單位，涉及成交金額逾1億元。其中破頂個案為5座33樓C室，實用面積997平方呎，連276平方呎平台及764平方呎天台，成交價2,020萬元，呎價約20,261元；售價及呎價均創屋苑新高。

發展商表示，項目至今累售624伙，套現超過30億元。

屯門凱和山假期連沽11伙

路勁地產（1098）及深圳控股合作發展的屯門新盤凱和山，於過去3日假期連沽11伙，包括於周一單日沽出5伙單位，單日套現1,932.07萬元。

最新售出的單位全數位於第1座，實用面積381至477平方呎，涉及4伙一房及1伙兩房單位，成交價由367.24萬至425.74萬元，呎價約8,925至9,903元。據悉，買家包括區外上車客、換樓客及投資者。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山於五一長假期期間交投活躍，同系港島現樓項目晉環亦有成交，反映市場對現樓供應的認同，集團會繼續配合市況推出靈活付款方案，讓更多用家置業。

屯門凱和山。（黃祐樺攝）

屯門凱和山。（黃祐樺攝）

啟德維港‧雙鑽單日沽3伙一房戶

中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓維港‧雙鑽，於周一單日連沽3伙，共套現1,667.5萬元。 最新售出的單位均為一房連開放式廚房戶型，實用面積305平方呎。涉及的單位分別為1A座11、17及18樓D室，成交價由547.5萬至561.4萬元，折合呎價約17,951元至18,407元。