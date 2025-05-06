買家講價幾個月 800萬買藍灣半島特色戶 内置樓梯上天台
撰文：李明珠
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4月份小西灣藍灣半島共錄得七宗成交，較3月份的5宗顯著回升兩成。屋苑新近再錄罕有天台特色單位成交，成交價800萬元，呎價15,968元。原業主早於2009年入市，帳面獲利310萬元離場，單位升值約63%。
世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該單位為藍灣半島1座頂層單位，實用面積501平方呎，兩房間隔連天台，外望將軍澳南海景。據悉，業主早於2023年11月開始放盤，最初叫價為1,180萬元，惟一直未獲承接，其後於去年4月主動減價至1,050萬元放售；直至近月才獲新買家洽詢。
最終買賣雙方洽談數月，成功以800萬元售出單位，單位放盤一年半累計減價32%，折合呎價15,968元。
↓↓藍灣半島1座頂層單位↓↓
單位内置樓梯直達天台
代理指，單位屬屋苑罕有的天台特色戶，單位更内置樓梯直達天台，私隱度十足。
原業主於2009年9月以490萬元購入單位，持貨16年轉手，帳面獲利310萬元，單位期内升幅63%。
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