買家講價幾個月　800萬買藍灣半島特色戶　内置樓梯上天台

4月份小西灣藍灣半島共錄得七宗成交，較3月份的5宗顯著回升兩成。屋苑新近再錄罕有天台特色單位成交，成交價800萬元，呎價15,968元。原業主早於2009年入市，帳面獲利310萬元離場，單位升值約63%。



世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該單位為藍灣半島1座頂層單位，實用面積501平方呎，兩房間隔連天台，外望將軍澳南海景。據悉，業主早於2023年11月開始放盤，最初叫價為1,180萬元，惟一直未獲承接，其後於去年4月主動減價至1,050萬元放售；直至近月才獲新買家洽詢。

最終買賣雙方洽談數月，成功以800萬元售出單位，單位放盤一年半累計減價32%，折合呎價15,968元。

↓↓藍灣半島1座頂層單位↓↓

單位内置樓梯直達天台

代理指，單位屬屋苑罕有的天台特色戶，單位更内置樓梯直達天台，私隱度十足。

原業主於2009年9月以490萬元購入單位，持貨16年轉手，帳面獲利310萬元，單位期内升幅63%。