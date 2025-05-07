Wetland Seasons Park一房放盤十日　終393萬蝕沽、輸一成離場

撰文：黃祐樺
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一手市場交投暢旺，二手交投逐漸加快。入伙四年多的天水圍Wetland Seasons Park，本月首5天錄得3宗買賣成交，逼近上月全月4宗成交，平均呎價拉高至約11,114元，按月升約7%。最新有一房以放盤10日以393萬元蝕沽。

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，是次成交為天水圍Wetland Seasons Park 12座低層A2室，實用面積304平方呎，屬一房間隔，座向北，望開揚景致。原業主最初以400萬元叫價放盤，10日內減價7萬元，終以393萬元沽出，呎價12,928元。

至於，原業主於2020年6月以437.24萬元一手買人單位，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓44.24萬元，單位期內貶值10%。

天水圍濕地公園Wetland Seasons Park。（資料圖片／梁鵬威攝）
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