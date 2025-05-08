年長業主遇騙局、財困慘割愛　旺角月圓大廈215萬拍賣、低水近25%

近年經濟持續低迷，部分業主因資金周轉困難，最終不得不變賣房產套現紓困。旺角單幢舊樓月圓大廈一伙業主盤，實用面積327平方呎，開價215萬元拍賣，呎價約6,575元。



忠誠拍賣代理表示，上述業主盤位於旺角道19號月圓大廈低層A室，實用面積約327平方呎。單位開價215萬元，將於下周三（14日）推出忠誠拍賣行拍賣，呎價約6,575元。

參考屋苑最近一宗同類型成交，涉及單位為高層A室，面積間隔及座向相同，於上月底以286萬元沽出，呎價8,746元。即上述單位開價較同類單位低約24.8%。

↓↓月圓大廈低層A室↓↓

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不幸遭遇詐騙 年長業主賣樓套現

代理透露，該業主為長者，他因當前經濟環境低迷，加上不幸遭遇詐騙事件，導致出現緊急資金缺口，被迫轉向財務公司尋求短期融資。而在多重壓力下，無力維持償債能力，不得不將名下房產抵押拍賣變現。

單位料升值約一倍

據悉，月圓大廈於1967年12月開始落成，而業主早於1994年以約108萬元購入單位。如以215萬叫價計算，單位料帳賺107萬，升值近一倍。