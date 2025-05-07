赤柱村道50號洋房1億沽、呎價3.68萬 作價、呎價齊創屋苑新低
撰文：蔡偉南
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新地（0016）對旗下赤柱村道50號一幢洋房以1.068億元沽出，成交呎價36,891元，無論作價與呎價均創屋苑新低水平。
上述洋房為赤柱村道50號的8號洋房，於昨日（6日）以1.068億元沽出，實用面積2,895平方呎，設有花園1,474平方呎、平台123平方呎、天台622平方呎。以實用面積計，成交呎價36,891元。
新買家採用招標文件第4號付款計劃，樓價90%將於接納書的日期後100日內繳付。
赤柱村道50號洋房過往成交價1.22億至2.74億
赤柱村道50號提供12幢洋房，實用面積2,713至4,076平方呎，早於2015年推售，過往11幢洋房成交價介乎約1.22億至2.74億元，呎價介乎45,086至67,222元。
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