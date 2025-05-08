轉租為買！租客655萬購將軍澳廣場三房　業主損手兩球「敗走」

近年租金升勢強勁，但同時樓價下調，有租客趁低晉身業主行列。將軍澳廣場一伙三房單位獲區內租客垂青，業主減價45萬元，終以655萬元承接單位，呎價約12,289元。原業主持貨約6年，帳面需損手近兩球離場。



美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，上述成交單位為將軍澳廣場3A座中低層B室，實用面積約533平方呎，屬三房間隔，享開揚景觀。

↓↓將軍澳廣場3A座中低層B室↓↓

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區內客「轉租為買」 若借六成按揭、供款平過租金

代理透露，單位叫價700萬元，放盤約3個月獲區內租客垂青。買家有見租金不斷上漲，適逢現時樓價調整，加上單位全屋原裝，新淨企理，故決定「轉租為買」。雙方議價後終以655萬元成交，較原叫價低45萬元，減幅約6.4%，呎價約12,289元。

以現時3.5厘的息口計算，若買家承造六成按揭，則該單位每月需供款約17,647元。而參考屋苑同類型租務成交，涉及單位3A座低層B室，面積間隔及座向相同，於今年二月以每月18,500元租出。換言之屋苑同類單位的供款有機會平過租金，相差約4.6%。

持貨6年 帳面蒸發約兩球

據了解，原業主於2019年11月以約850萬元購入上述物業，持貨約6年，現轉手帳面虧蝕約195萬元，單位貶值約23%。