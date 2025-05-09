沙田UNI Residence涉240伙 標準樓層一梯9伙 最細平台戶286呎起
撰文：黃祐樺
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永泰地產（0369）及萬科香港發展的沙田住宅項目UNI Residence，昨日上載樓書，涉及240伙，主打一房戶佔6成，項目關鍵日期為2026年9月30日。
項目涉及240伙設一座大樓，單位實用面積由286至636平方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，主打一房戶佔6成，標準樓層一梯9伙，共用3部升降機。
最細286呎連平台戶 露台與平台相隔一把間尺長度
當中最細面積單位為2至32樓Ｈ室，其中2樓H室屬連平台特色戶，實用面積286平方呎，屬開放式間隔連112平方呎平台，單位採開放式廚房設計，露台及工作平台對正平台，兩者僅相隔34厘米，即一把間尺的長度。
最大單位為32樓A室，屬連天台特色戶，實用面積636平方呎，屬四房間隔，連326平方呎天台，住戶需要用公共樓梯上落。
地皮中標價7.8638億 每呎地價8802元
翻查資料，永泰地產（0369）與萬科的合夥財團，於2022年9月份以7.8638億元中標上述項目所在地皮。以項目最高住宅樓面約89,341平方呎計算，每呎樓面地價約8,802元。項目由永泰、萬科各佔一半權益。
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