沙田UNI Residence涉240伙　標準樓層一梯9伙　最細平台戶286呎起

永泰地產（0369）及萬科香港發展的沙田住宅項目UNI Residence，昨日上載樓書，涉及240伙，主打一房戶佔6成，項目關鍵日期為2026年9月30日。



項目涉及240伙設一座大樓，單位實用面積由286至636平方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，主打一房戶佔6成，標準樓層一梯9伙，共用3部升降機。

標準樓層一梯9伙，共用3部升降機。

最細286呎連平台戶 露台與平台相隔一把間尺長度

當中最細面積單位為2至32樓Ｈ室，其中2樓H室屬連平台特色戶，實用面積286平方呎，屬開放式間隔連112平方呎平台，單位採開放式廚房設計，露台及工作平台對正平台，兩者僅相隔34厘米，即一把間尺的長度。

最大單位為32樓A室，屬連天台特色戶，實用面積636平方呎，屬四房間隔，連326平方呎天台，住戶需要用公共樓梯上落。

2樓H室屬連平台特色戶，實用面積286平方呎，屬開放式間隔連112平方呎平台。

地皮中標價7.8638億 每呎地價8802元

翻查資料，永泰地產（0369）與萬科的合夥財團，於2022年9月份以7.8638億元中標上述項目所在地皮。以項目最高住宅樓面約89,341平方呎計算，每呎樓面地價約8,802元。項目由永泰、萬科各佔一半權益。