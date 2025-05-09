元朗世宙連錄兩宗蝕讓　各帳輸91萬及104萬　業主都有呢個共通點

半新盤蝕讓持續。元朗世宙單日連錄兩宗兩房蝕讓個案，該兩名業主皆持貨6年轉手，帳面分別輸91萬元及104萬元離場。



美聯高級區域營業董事林振華表示，是次成交為元朗世宙3座6樓J室，實用面積425平方呎，屬兩房間隔。單位最初以522萬元叫價放盤，減價13萬元終以509萬元沽出，呎價11,976元。至於，新買家為租客，因見樓價回落感合理，決定轉租為買。

單位6年貶值一成半

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為517萬元，而恒生估價則為508萬元，即最新成交價於估價範圍內沽出。據知，原業主於2019年2月以600萬元買入，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓91萬元，單位期內貶值15.17%。

↓↓元朗世宙3座6樓J室↓↓

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兩房連梗廚545萬蝕沽

同日亦有另一宗蝕讓個案，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，世宙1座高層C室，實用面積429平方呎，兩房連梗廚間隔，新近以545萬元沽出，呎價12,704元。新買家為上車客，因鍾情鐵路沿線屋苑，加上高層開揚，決定入市自住。

至於，原業主則於2019年3月以648.8萬元買入單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓103.8萬元，單位期內貶值16%。

元朗世宙。（馮國良攝）