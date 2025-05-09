東涌海堤灣畔三房988萬撻訂重售　業主沒收訂金、僅蝕少5萬蚊

二手市場錄撻訂重售。東涌海堤灣畔一伙三房單位早前曾以988萬元沽出，其後被買家撻訂取消交易；單位最新再以原價988萬元重新售出，折合呎價11,569元。原業主於2020年買入單位，帳面需蝕讓62萬元離場，不過由於前買家撻訂時需賠付訂金，料原業主實際蝕少5萬元。



市場消息表示，該單位為海堤灣畔2座高層G室，實用面積854平方呎，三房間隔。據悉單位早前曾以988萬元沽出，其後該買家選擇撻訂取消交易，單位重新推出放盤。最終單位於近日以原價988萬元重新售出，折合呎價11,569元。

沒收買家0.5%訂金、蝕少5萬元

代理指，由於單位為買家主動棄購，所以當時賠償了約5萬元的訂金，佔比僅約0.5%。

原業主則於2020年以1,050萬元購入單位，持貨5年轉售，帳面蝕讓62萬元或6%。不過若扣除買家撻訂時沒收的訂金，料實際蝕少5萬元。