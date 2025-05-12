西沙第1B期SIERRA SEA加推88伙　入場費311萬　周三首賣168伙

新地（0016）位於西沙住宅項目第1B期SIERRA SEA加推第2號價單共88伙，折實平均呎價11,198元，入場費310.76萬元。



另落實本周三進行首輪銷售，首輪推售共168伙單位，當中160伙單位以價單形式出售，折實平均呎價10,842元，另有8伙特色單位將以招標形式發售。今日下午8時截止接收購樓意向登記，明日進行抽籤。



是次加推第2號價單推出共88伙，涵蓋11伙1房、64伙2房及13伙3房單位，實用面積由302平方呎至807平方呎。價單定價計由365.6萬至1,125.6萬元，呎價由11,349至15,229元，折實售價由310.76萬元至956.76萬元，折實呎價由9,647至12,944元 ，以價單價計算，價單第2號市值逾5.3億元。

入場價單位為第3座1樓J單位，實用面積為302平方呎，屬一房間隔，折實售價310.76萬元。另外，呎價最低單位為第2座1樓H單位，實用面積為444平方呎，屬兩房間隔，折實呎價為9,647元。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟

本周三首輪價單發售160伙 大手客最多買5伙

新地代理執行董事陳漢麟表示，項目落實本周三下午3時開售，共設A及B組兩個時段發售單位；AG組買家須購入最少2伙但不多於5伙單位；A3組須購買1伙實用面積650呎或以上的三房單位；B組買家可購入1至2伙單位。

新地副董事總經理雷霆表示，第1B期「SIERRA SEA」吸引大量訪客參觀示範單位，參觀人流絡繹不絕，現徇眾要求加推價單第2號，推出共88伙優質單位。