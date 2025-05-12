周末新盤錄51宗　屯門凱和山母親節沽9伙　3組孝順買家入市贈母親

剛過去的周日為母親節，市場出現部分買家趁節日入市新盤送贈家人。過去周末（10日至11日）新盤市場錄得約51宗成交，較上周的374宗減少約87%。當中路勁地產（1098）及深圳控股合作發展的屯門新盤凱和山於周日母親節連沽9伙，套現逾3,958萬元。



屯門凱和山於周日連錄9宗成交，售出的單位以一房及兩房戶型為主，當中有3組買家為特意趁母親節購入單位贈母親作為禮物。

發展商透露，其中一組買家是一對姊妹，長女早前已購入該盤自住，趁今日母親節再購入一個兩房單位予母親作為禮物，居於同一屋苑以方便日後照顧。而妹妹亦同日購入一房單位，全家人於同一屋苑居住。另外，有一位買家來自單親家庭，以母親名義購入折實價約400萬元的兩房單位，以完成母親的置業心願。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目於5月累售42伙，套現逾1.78億元。

路勁地產（1098）及深圳控股合作發展的屯門新盤凱和山。（黃祐樺攝）

内地客母親節連購2伙

華懋集團及港鐵 (0066) 合作發展的何文田瑜一‧天海，同樣於母親節單日沽出3伙，共套現3,600萬元。當中錄得一組内地大手客購入2伙兩房單位，涉及的單位包括第1A座1樓C室特色戶，實用面積548平方呎，兩房梗廚間隔，外連264平方呎平台，成交價1,707.99萬元，折合呎價約31,168元。另一伙則為第2B座3樓C室，實用面積522平方呎，同屬兩房梗廚間隔，以1,161.86萬元售出，呎價約22,258元。

據悉，該内地買家特意於母親節當日乘坐高鐵由上海來港入市。

華懋集團及港鐵 (0066) 合作發展的何文田瑜一。（李明珠攝）

洪水橋#LYOS一房戶398.4萬撻訂重售

長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS，於周日撻訂重售1伙一房單位。涉及的單位為第1C座3樓K室，實用面積280平方呎，一房間隔。單位原於2021年11月以476.4萬元沽出，惟單位於去年5月正式終止成交。單位最新減價以398.4萬元重售，呎價約14,229元；最新成交價較3年半前低78萬元或約16%。

據悉，新買家為本地客，買入單位贈予兒子，並選用90天即供付款計劃。

長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS。

澄天沽兩伙吸金近900萬元

另外英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天沽兩伙，套現近900萬元。當中以435萬招標沽出8樓E室，單位實用面積286平方呎，呎價15,210元。

買家為一名資深投資者，有感目前樓市見底，故積極在市場物色優質物業收租。是次入市認為項目較同區其他新盤的租金回報比較略高，樓盤質素亦較佳，有一定吸引力，故資助兒子首期並以兒子名義置業，不排除未來作投資用途。

另實用面積同為286平方呎的一房，單位位於9樓B室以462萬元沽出，呎價16,097元。買家母親居於同區，見子女經已遷出，故放售現居單位，再以兒子名義購入該一房戶自住。

項目迄今售出104伙，佔項目整體95%，合共套現逾6.35億元。