按揭利率下降刺激入市　葵芳匯兩房連士多房533萬沽、5年輸兩成

按揭利率下降，帶動二手樓成交。最新葵芳匯有兩房新近以532.8萬元沽出，原業主持貨約5年，帳面蝕讓131.2萬元。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵芳舊樓翻新項目葵芳匯，低層D室實用面積約400平方呎，向東南且有靚裝修，屬兩房連士多房。

原業主去年7月放盤以595萬元叫價放盤，單位去年11月減至573元求售，但仍無人問津。及後再劈價23萬元至550萬元但拒絶開門睇樓並有封盤意慾。近日銀行同業拆息跌穿2厘水平，用HIBOR按揭利率為3.24厘，刺激買家入市意欲。

↓↓葵芳匯低層D室↓↓

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放盤10個月累減一成

有區內客人得知有上述單位，希望代理游說業主開門睇樓，最終雙方議價後單位以532.8萬元沽出，呎價約13,320元。換言之單位放盤10個月累減62.2萬元或約10.5%

據知，原業主於2020年以664萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面蝕讓131.2萬元，單位期內貶值19.7%。