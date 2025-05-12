按揭利率下降刺激入市 葵芳匯兩房連士多房533萬沽、5年輸兩成
撰文：黃祐樺
出版：更新：
按揭利率下降，帶動二手樓成交。最新葵芳匯有兩房新近以532.8萬元沽出，原業主持貨約5年，帳面蝕讓131.2萬元。
中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵芳舊樓翻新項目葵芳匯，低層D室實用面積約400平方呎，向東南且有靚裝修，屬兩房連士多房。
原業主去年7月放盤以595萬元叫價放盤，單位去年11月減至573元求售，但仍無人問津。及後再劈價23萬元至550萬元但拒絶開門睇樓並有封盤意慾。近日銀行同業拆息跌穿2厘水平，用HIBOR按揭利率為3.24厘，刺激買家入市意欲。
↓↓葵芳匯低層D室↓↓
+1
放盤10個月累減一成
有區內客人得知有上述單位，希望代理游說業主開門睇樓，最終雙方議價後單位以532.8萬元沽出，呎價約13,320元。換言之單位放盤10個月累減62.2萬元或約10.5%
據知，原業主於2020年以664萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面蝕讓131.2萬元，單位期內貶值19.7%。
周末新盤錄51宗 屯門凱和山母親節沽9伙 3組孝順買家入市贈母親西沙第1B期SIERRA SEA加推88伙 入場費311萬 周三首賣168伙羅氏集團CEO:我們是Fashion Group 憶本地品牌被扼殺地舖踢上3樓羅氏集團CEO：香港房地產「太過食老本」 缺乏新思維、創新受限