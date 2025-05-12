永泰屯門OMA系列劈價！共涉17伙　最勁一房劈3球、減幅達41%

新盤持續以低價推售餘貨。永泰地產（0369）旗下屯門青山公路OMA OMA及同系OMA by the Sea，今日（12）更新部分價單，個別單位價單售價，較3年前大劈價超過4成。



屯門OMA OMA今日更新4號價單，將當中6伙單位的價單售價下調，涉及單位包括一房至三房戶型，售價由450萬至1,453.9萬元。

當中減幅最高的單位為2B座19樓F室，實用面積351平方呎，一房間隔。單位於2022年推出時價單售價為761.9萬元，最新減至450萬元，即較3年前劈價311.9萬，減幅高達41%；呎價亦由21,707元大幅下降至12,821元。價單同時取消了180天及360天付款計劃。

屯門青山公路OMA OMA及同系OMA by the Sea部份單位減價。

同系OMA by the Sea減價11伙三房

另外，項目同系的OMA by the Sea同日亦更新5號價單，減價推售11伙單位。單位均屬三房戶型，售價由1,205.8萬至1,336萬元。減幅最高的單位為1座6樓A1室，實用面積828平方呎，於去年3月時定價為1,293.6萬元，最新減至1,205.8萬元，一年間累減87.8萬元或6.8%。