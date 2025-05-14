中環共享辦公室Net·Work出租率70%　恒隆劉靜雅:港商廈面臨大挑戰

恒隆地產（0101）旗下中環共享辦公空間項目Net·Work本月13日宣布正式開幕。總樓面面積約1.3萬平方呎，提供27間獨立辦公室，以及212張共享工作枱。項目目前出租率已達70%。對於香港寫字樓市場持續疲弱，恒隆地產副董事—香港業務劉靜雅表示，整個市場都正面臨大挑戰，香港本身容易受外圍因素影響，難以預測未來趨勢。



佔兩層共1.3萬呎 設27間獨立辦公室、212張共享工作枱

恒隆地產副董事—香港業務劉靜雅表示，Net·Work為集團香港首個共享辦公室項目， 位處中環渣打銀行大廈18和19樓全層，總樓面面積約1.3萬平方呎，提供27間獨立辦公室，面積由120至500平方呎不等；以及212張共享工作枱，亦設有不同的多功能共享區域。共享區域包括會議室、私人電話間、茶水間及商務休憩區等等。

出租率70%、每個工位月租3,000元至10,000元

項目於去年12月已率先進行試業，並吸引了對間金融及科創企業進駐，目前出租率達70%。租金方面則視乎辦公室的戶型而定，共享工作台每個工位月租3,000元起，獨立辦公室工位月租由5,000元至10,000元不等。

恒隆劉靜雅：香港寫字樓市場正面臨大挑戰

對於香港寫字樓市場持續疲弱，劉靜雅表示整個市場都正面臨大挑戰，加上香港本身容易受外圍因素影響，例如中美關係、全球經濟等，所以難以預測未來趨勢。

料今年出租率升至90%

不過她認為，項目的優勢在於集團旗下還有許多傳統寫字樓及商場業務，可為項目帶來協同效應。目前有不少集團的傳統寫字樓客戶亦會租用項目的會議室等設施，成功帶動租務表現。加上項目本身的一站式直營服務，及提供1個月至18個月的靈活組務等賣點，相信對租客有一定吸引力。她又表示，有信心項目出租率可在今年內達至90%。

至於項目的回報率，她指由於項目僅開業不足半年，所以未有這方面的計算，亦未有擴張的計劃。不過將會持續審視市場反應及作出靈活部署以達成更高的短期回報。而集團今年的營運方面，她透露集團暫時未有新部署，仍然主要集中現有的業務。

原址曾由渣打銀行租用

翻查資料顯示，上述中環渣打銀行大廈18和19樓全層，曾由渣打銀行租用，惟渣打其後於2021年棄租該廈8層樓面共涉6萬平方呎，包括上述兩層。而恒隆於渣打銀行棄租後，曾以每月600萬元、折合每呎約100元招租，惟未能成功。最終將18及19樓改作現時的Net·Work共享辦公空間。