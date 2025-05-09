投資者蔡志忠減磅 減價千萬放售會展寫字樓單位 意向呎價2萬元
撰文：李煥好
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資深投資者蔡志忠劈價放售旗下灣仔會展寫字樓單位。該物業屬海景單位，最新減價約13%以7,514萬元放售，意向呎價2萬元，較大樓高峰時期呎價下調近六成半。負責放售事宜的蔡志忠女兒、亞洲地產控股執行董事蔡家莉強調，公司並非看淡後市，今次出售是作為資產調配的換貨行動。
蔡家莉表示，灣仔會展廣場辦公大樓33樓7室海景單位，面積3,757平方呎。該單位原意向8,641萬元放售，呎價2.3萬元，現減價逾1,127萬元，最新叫價7,514萬元，意向呎價2萬元，減幅約13%。
呎價較高峰低六成半 蔡家莉：減價非看淡後市
她續指，上述放售單位為市場罕有高層海景單位，同時大廈使用率高達96%，交吉只有4%，為核心地段空置率比較低的甲廈。另外，有見近期有不少用家及投資者趁低入市甲廈，故公司願意減價迎合市場需求。若對比會展辦公大樓高峰時期呎價達5.5萬元，本單位今次減價至2萬元，較高峰下調約63.6%。
蔡家莉強調，公司並非看淡後市，今次出售是作為資產調配的換貨行動，另預期減息周期來臨。
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