市建局山東街/地士道街收6份標書　測量師料不會流標

市區重建局（市建局）旺角山東街/地士道街發展計劃今日（13日）中午12 時截標，項目早前截收28份意向書。每呎樓面地價約4,000至5,800元，估值由6.4億至9.3億元。項目截收6份標書，包括鷹君（0041）、華懋、長實（1113）、嘉華（0173）、保利置業（0119）、中國海外（0688）有份入標。



6份標書屬預期下限 料不會流標

華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓表示，項目近旺角地鐵站，又屬小型住宅項目，6份標書屬預期的下限，料不會流標。他又指，新地對市建局要分紅的項目積極性較低可以理解，但信和、招商局、會德豐等缺席感到意外。

分紅比率降至2成 有助吸引發展商入標意欲

美聯測量師行董事林子彬表示，招標反應亦見理想，預計項目每呎樓面地價約5,000元計算，估計項目地價約8.05億元。他指，有指項目分紅比率降至2成，並讓獲邀入標的發展商可與未獲邀的公司合組財團競投，此舉亦有助吸引發展商增加入標的意欲。

他稱，市建局的山東街/地士道街商住項目，地皮面積約為26,641平方呎，可建樓面面積約為160,911平方呎。事實上，市建局項目均坐落市區，故向來受到不少發展商青睞，是次項目位處旺角市區核心地段，生活配套齊備，交通四通八達，雖然鄰近以舊樓為主，但油尖旺一帶未來的供應有限，加上項目發展規模適中，故發展潛力不俗。