嘉湖山莊兩房365萬沽　炒家上年底FULL PAY買入　實賺16萬離場

市況回暖，市場屢錄短炒獲利個案。藍籌屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，一伙兩房單位最新以365萬元沽出，呎價8,147元。原業主於去年12月FULL PAY買入並在一個月後提價放盤。最終逾5個月後成功帳面賺23萬元，即使扣使費料仍實賺近16萬元離場。



美聯物業分行高級分區營業經理杜文輝表示，是次成交為天水圍嘉湖山莊樂湖居12座低層E室，實用面積448平方呎，屬兩房間隔。原業主在今年1月以365萬元放盤，獲新買家零議價365萬元承接，呎價約8,147元。

扣使費料實賺近16萬

至於，原業主於2024年12月以「FULL PAY」342萬元買入單位，持貨至今逾5個月，是次轉手帳面獲利約23萬元，如扣除包括代理佣金及稅務等費用合共約7.08萬元，料實際賺近16萬元。

↓↓嘉湖山莊樂湖居12座低層E室↓↓

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