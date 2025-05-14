九龍塘牛津道豪宅2.15億沽　十年前業主曾心雄反價3成至5.8億

九龍塘傳統豪宅區錄得大額成交個案。九龍塘牛津道32號豪宅新以2.15億元沽出，成交呎價27,614元。值得留意，該幢豪宅在2015年樓市上升周期時，曾經叫價4.5億元，其後獲買家洽購，業主心雄反價至5.8億元，惟其後一直未賣出。



據了解，牛津道32號現址地盤面積5,048平方呎，現為一幢樓高4層高的物業，提供兩伙複式單位，其中地下至一樓的實用面積為3,677平方呎；而2樓至3樓的實用面積為4,109平方呎。兩個單位合共7,786平方呎。

十年前4.5億放售 見市況上升反價3成

翻查資料，上述豪宅在2015年已推出市場放售，當時叫價4.5億元，不過當時樓市向好，九龍區豪宅出現多宗高價成交個案，因此上述豪宅業主心態進取，當時更反價至意向價5.8億元，呎價逼近7.45萬元，反價幅度接近3成。不過該豪宅其後一直未有沽出。

九龍塘牛津道32號豪宅。（網上圖片）

據最新資料顯示，九龍塘牛津道32號豪宅在4月底以2.15億元沽出，成交呎價27,614元。新買家為博念國際集團有限公司（AMPLE CONCEPT INTERNATIONAL GROUP LIMITED），為一家非本地註冊公司，背後身份不詳。

2009年買入價7150萬、升值67%

至於原業主二人分別姓李及姓陳，以聯名形式持有上述豪宅，早於2009年以7,150萬元買入，持貨約16年，是次沽貨帳面升值約1.435億元，升幅約67%。