荃灣映日灣納米開放式月租1.35萬、呎租62.5元　貴過南區貝沙灣

二手市場淡靜，惟租金不斷上升。荃灣映日灣有一伙216平方呎開放式單位，新近以每月1.35萬元租出，呎租約62.5元。若以呎租計，更貴過南區貝沙灣豪宅。



映日灣開放式月租1.35萬

中原地產分區營業經理林恩信表示，是次租賃成交為映日灣3座中層B室，實用面積216平方呎，屬開放式間隔，吸引單身客即睇即租，以月租1.35萬元承租，呎租62.5元。由於市場租盤短缺，代理指上址放盤不足3天便成功租出。據知，業主於2019年8月以410萬元買入，以是次租金計，租金回報約4厘。

映日灣開放式呎租貴過貝沙灣

參考南區豪宅貝沙灣，最近的租賃為六期1座中層D室，實用面積為745平方呎，屬兩房間隔，以3.3萬元租出，呎租為44元。換言之，若以呎租計上述映日灣中層開放式的呎租貴過南區豪宅。