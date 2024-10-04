凱施餅店美孚新邨778萬蝕賣　去年自救不成淪銀主盤　樓價貶值2成

本地連鎖麵包品牌凱施餅店近年陷入財困，其集團創辦人名下物業遭銀主沒收並低價變賣。蕭偉堅所持有的美孚新邨三房單位早前淪為銀主盤後，最新以778萬元沽出，呎價僅8,578元。單位早於2014年買入，現轉售帳面蝕讓190萬元，樓價貶值近2成。



市場消息指，該單位為美孚新邨百老匯街14號低層B室，實用面積907平方呎，三房間隔。單位自2019年起多次遭抵押借貸，共涉及至少11次，當中最高曾向財務公司押借一筆1,600萬元的貸款。

單位早前遭銀主沒收並推出市場放售，最終於近日減價以778萬沽出，呎價僅8,578元。

↓↓美孚新邨百老匯街14號低層B室↓↓

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單位淪銀主前曾自行以938萬沽出、惟交易告吹遭接管

資料顯示，在單位淪為銀主盤前，蕭偉堅曾自行於2023年以938萬元售出單位，但料因買家撻訂而交易告吹。單位亦隨之遭接管。以最新成交價計算，單位造價較去年低出160萬元或17%。

凱施餅店創辦人蕭偉堅於2014年11月以968萬元買入單位，時隔10年後轉手，單位最新售價較買入價低出190萬元，樓價貶值19.6%。

美孚新邨。