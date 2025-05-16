YWCA西半山服務式公寓般咸軒放售 市值4億 每間客房價值417萬
撰文：李明珠
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改建學生宿舍成市場新商機，部分業主趁機推出全幢物業放售。香港基督教女青年會（YWCA）持有的西半山般咸軒（Bonham Residence），最新低調推出放售全幢大廈，物業現為服務式公寓，提供94間客房，市場估值4億元，呎價約1.1萬元，每間客房價值約417萬元。
市場消息指，涉及的物業為西半山般咸道38C號般咸軒全幢。大廈現為服務式公寓，1至3樓為活動室、洗衣房等，樓上為客房，共提供94間客房，每層約6間。而高層單位屬面積較大的套房，最頂兩層屬複式單位。物業目前市值約4億元，呎價約1.1萬元，平均每房價值約417萬元。
YWCA持有多年作收租 月租1.5萬起
據了解，物業由香港基督教女青年會持有多年並自行興建，多年來作收租之用，每間客房月租1.5萬元起。
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