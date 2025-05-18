愉景灣低層三房套1235萬沽 呎價衝半年新高、業主仍蝕逾三球半
撰文：李煥好
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樓市波動，不少早前高位入市的買家，面臨蝕錢去貨的困境。大嶼山豪宅愉景灣一伙三房套單位，新近獲買家垂青，以1,235萬元成交，呎價12,120元，創屋苑逾半年新高。惟業主於2021年樓價高位期間買入，四年間單位貶值約23%。
中原地產分區經理丘祥麟表示，上述成交單位為愉景灣16期意堤6座低層A室，單位實用面積1,019平方呎，採三房一套間隔，向東南，外望內園及樓景。丘祥麟續指，單位裝修屬一手原裝，終以1,235萬元連租約成交，呎價12,120元，創屋苑逾半年新高。
屋苑樓價三個月回溫約3%
代理透露，屋苑樓價近期回溫。參考對上一宗成交涉及同座中層A室，擁海景及優質裝修，今年二月以1,200萬元成交。相較之下，是次成交單位景觀相對普通，且沒有新裝修，但成交價仍較前次高出35萬元或約3%，能見樓市逐漸回暖。
高位入市蝕375萬 單位貶值約23%
據悉，原業主於2021年高位以1,610萬元購入單位，持貨4年，是次沽出帳面需蝕讓375萬元，單位期間貶值約23%。
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