愉景灣複式特大花園戶2190萬沽 9年實輸四成、創屋苑最蝕｜多圖
撰文：李明珠
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樓價回落，部分豪宅業主早年一手買入單位，惟近年也需要大幅蝕讓。大嶼山愉景灣15期悅堤一伙花園特色戶新近以2,190萬元沽出，呎價12,443元。原業主於9年前一手買入帳面勁蝕1,054.8萬元，單位貶值超過3成。若連同稅務等使費，估計需實蝕1,350萬元離場，料創屋苑近年最大宗蝕讓個案。
市場消息指，該單位為悅堤L9座特色戶，實用1,760平方呎，三房套連工人套房間隔，全屋採複式間隔，連1,816平方呎私家花園及泳池。單位早於2020年放盤，當時叫價3,400萬元。時隔數年後最終於近日以2,190萬元成交，累劈1,210萬元，減價三成半，折合呎價12,443元。
資料顯示，屋苑同期數成交不多，近年只有約3宗二手成交，成交呎價由13,095至13,467元不等。
↓↓悅堤L9座特色戶↓↓
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繳8.5%辣稅實蝕1350萬走、創屋苑近年蝕讓新高
原業主於2015年以3,244.8萬元一手購入單位，持貨9年至今帳面勁蝕1,054.8萬元或33%。
據悉，業主當年買入單位時還需繳付8.5%雙倍印花稅，連同使費估計實蝕約1,350萬元，蝕幅高達42%。是次成交料創屋苑近年最大蝕讓個案。
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