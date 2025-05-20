逆市賺錢！薄扶林置富花園「沙士貨」439萬沽　上手22年帳賺逾3球

二手市場疲弱，但有長情業主持貨22年轉手，仍然大賺329萬元離場。薄扶林置富花園兩房「沙士貨」新近以439萬元沽出，單位期內升值近3倍。



中原地產分行分區營業經理葉偉明表示，是次成交為薄扶林置富花園9座低層D室，實用面積439平方呎，屬兩房間隔，座向東北，外望山景。單位新近以439萬元沽出，成交呎價1萬元。至於，新買家為外區用家，心儀區內居住環境，見價格合適即入市自用。

較兩年前同類面積單位賣平119萬

參考同類成交單位為9座中層D室，實用面積相同，於2023年2月以558萬元沽出，反映同類面積單位造價較兩年前賣平119萬元。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為474萬元，而恒生估價則為400萬元，即最新成交價較在估價範圍內。

據悉，原業主於2003年以110萬元購入單位，持貨22年，是次轉手帳面獲利329萬元，單位期內升值近3倍。

薄扶林置富花園。