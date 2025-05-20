元朗原築兩房劈價7%終以399萬蝕沽　上手8年帳面慘輸兩成離場

二手市場以蝕讓成交為主。最新元朗原築一伙兩房戶以399萬元沽出，呎價8,867元。上手持貨8年，是次轉手帳面蝕約101萬元或兩成離場。



美聯物業分行助理區域經理張國成表示，是次成交為元朗原築2座中層D室，實用面積約450平方呎，屬兩房間隔，原業主近期叫價約430萬元，單位終減價31萬元或7.2%，終以399萬元沽出，呎價約為8,867元。

議價後售價平過400萬

至於，新買家為上車客，因見單位景觀開揚，內籠企理新淨，經議價後售價低於400萬元，僅需100元印花稅，故即睇即買。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為417萬元，而恒生估價則為398萬元，即最新成交價在估價內成交。

資料顯示，原業主於2017年6月以約500萬元購入單位，持貨8年，是次轉手帳面蝕約101萬元，或貶值約20%。張國成續指，屋苑本月至今暫錄得約2宗買賣成交。