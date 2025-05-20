大埔雲滙三房798萬蝕沽　一手業主六年勁蝕450萬　帳面貶值近4成

半新盤蝕讓持續。大埔白石角雲滙一伙三房單位最新以798萬元沽出，呎價約12,647元。原業主於6年前一手買入單位，帳面勁蝕約450萬元離場，蝕幅高達36%。



美聯物業助理區域經理黃國輝表示，該單位為雲滙1座中層A3室，實用面積631平方呎，屬三房間隔。據悉原業主以800萬元放盤，隨即吸引區內客洽詢，最終雙方經議價後以798萬元易手，折合呎價約12,647元。

過去一年全數二手成交均蝕讓

資料顯示，屋苑過去一年錄得約80宗二手成交，全數均屬蝕讓離場，蝕幅由5%至43%。當中蝕幅最高的單位為2座18樓B2室，實用面積602平方呎，三房間隔，成交價830萬元，呎價13,719元。

原業主於2019年以1,245.4萬元一手購入單位，持貨6年轉手，帳面蝕讓約447.4萬元，單位期内大幅貶值35.9%。