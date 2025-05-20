越跌越平！元朗溱柏一房361萬沽 呎價失守8千、創同類二手新低
撰文：李明珠
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二手市場以低價成交為主。元朗溱柏一伙一房單位新近以360.8萬元沽出，呎價7,895元，失守8,000元關口，創同類二手成交新低。原業主於2013年一手買入單位，帳面獲利18.9萬元，輕微升值約5.5%。
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示， 該單位為溱柏6座高層G室，實用面積457平方呎，一房間隔。原業主最初叫價390萬元放盤，近日獲新買家議價以360.8萬元成交，累減約30萬元或7%，折合呎價7,895元。
造價、呎價均創一房戶二手歷史新低
代理指出，是次單位成交價及呎價均創屋苑一房單位二手新低。參考近期同類二手成交，上月屋苑錄得約6宗一房戶成交，成交價由380萬元至419萬元，呎價由8,484元至8,953元；可見是次單位呎價還較市價低出7%至12%。
原業主於2013年以341.9萬元一手買入單位，持貨12年，帳面獲利18.9萬元，單位輕微升值5.5%。
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