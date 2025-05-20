美孚新邨事故三房522萬平賣 同層涉97年奪命火災 低市價8%
撰文：李明珠
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市況回穩，部分矚目事故單位同層錄成交。美孚新邨一伙三房單位最新以522萬元沽出，呎價僅7,620元，低市價約8%。原業主於9年前買入單位，帳面需蝕讓143萬元，單位貶值超過兩成。據悉，該單位屬事故同層，同層於1997年曾發生一場奪命火災，死者更包括知名音樂人黃霑的母親等。
市場消息指，上述單位為美孚新邨2期低層D室，實用面積685平方呎，三房間隔。原業主最初叫價580萬元放盤，最終於近日減至522萬元沽出，累減58萬元或10%，折合呎價7,620元。
1997年同層發生奪命大火
據悉，單位屬事故單位同層。1997年時同層曾發生一場矚目大火，最終釀成9死38傷，死者更包括知名音樂人黃霑的母親及其侄兒等，一度轟動全港。
銀行仍提供估價、低造價吸引投資者
代理指，是次單位雖位處事故同層，但銀行仍可為單位提供估價，加上造價低市價約8%，吸引不少投資者洽詢。目前單位市值租金可達2萬元，按成交價計算潛在租金回報約4.6厘。
資料顯示，原業主於2016年以665萬元買入單位，持貨9年轉手帳面蝕讓143萬元，單位期内貶值約21.5%。
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