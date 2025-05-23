紀惠湯文亮再散貨！意向價1.9億放售港島一籃子商舖　帳面升值1倍

本地老牌家族紀惠集團近月頻頻放售旗下物業資產，集團繼日前蝕讓沽出中環地舖後，最新再委托放售一籃子港島商舖物業，意向價總值約1.9億元。據悉，紀惠集團於2003年至2007年期間買入舖位，持貨超過18年，現意向價較當年買入價高出約9,622萬元，升值約1倍。



第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，涉及的物業包括北角丹拿道18號丹拿花園地下7個舖位，總建築面積約12,617平方呎。目前7個舖位已全數租出，將連同現有租約一併出售，每月可為買家帶來約30萬元的穩定租金收益。

一籃子物業意向價1.9億

第二個物業為銅鑼灣軒尼詩道455至457號勝華樓地下及閣樓，建築面積約4,200平方呎，連銀行鐵約出售，每月租金收入24萬元。而第三個物業則為灣仔摩利臣山道41至47號愉景樓地下1號舖，建築面積約1,000平方呎，以交吉形式出售。

以上一籃子商舖物業，意向價約1.9億元，平均呎價約10,664元。

持貨18年帳面升值約1倍

資料顯示，上述物業由紀惠集團所持有，集團於2003年至2007年分別以1,590萬元、5,900萬元、及1,888.8萬元買入物業，合共斥資約9,378.8萬元。持貨超過18年，最新放售意向價較買入價高出約9622萬元，升值約1倍。