紀惠湯文亮1.1億沽銅鑼灣3層巨舖　持貨21年帳賺3200萬

本地老牌家族紀惠集團近月頻頻放售旗下物業資產，有消息指紀惠最新以1.1億元沽出銅鑼灣摩利臣山道凱利商業大廈3層巨舖。



上述舖位為銅鑼灣摩利臣山道70至74號凱利商業大廈地下、1樓及2樓，總建築面積約21,702平方呎，早前叫價約1.6億元，市傳最新以約1.1億元賣出予宗教團體，呎價約5,000元。該舖位過往由燈飾店租用，最新以交吉形式易手。

2004年買入價7800萬

紀惠集團早於2004年以約7,800萬元買入上述舖位，多年來一直作收租。紀惠持貨21年沽貨，帳面賺約3,200萬元。

銅鑼灣摩利臣山道70至74號凱利商業大廈地下、1樓及2樓。

紀惠屢放售貴重資產 包括灣仔總部商廈、金鐘甲廈、南區豪宅

事實上，紀惠集團近期多番沽售旗下房地產物業，如在今年2月份以7,979.04萬元沽出位於灣仔新銀集團中心26樓全層集團總部；而在3月份則以1.94億元連租約沽金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，較早前叫價2.5億元大減逾兩成，同時以2.2億元沽出南區舂磡角道68至70號豪宅，較早前叫價3.8億元大減逾42%。

而最矚目為紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮自用的大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊一伙頂層相連大平層單位（Penthouse），在4月上旬以1.38億元沽出，呎價約29,896元。