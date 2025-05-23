黃竹坑滶晨下周一起招標91伙　包括項目最大3120呎複式戶

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨（DEEP WATER PAVILIA），昨晚上載首份銷售安排，下周一（26日）起推出招標91伙。發展商表示，項目定位參考山頂及南區超級豪宅。



該批單位包括30個標準3房戶、52個標準4房戶、7個3房複式戶及2個5房複式戶，大部份推出的單位，望深水灣及壽臣山景觀。

當中包括全個項目面積最大的1A座41樓及42樓P2複式單位「DEEP WATER MANOR」，實用面積3,120平方呎，採5房5套連工人房連洗手間設計，附設932呎私人平台，更有私人戶外泳池。

資料顯示，滶晨提供447伙，戶型涵蓋兩房至五房。單位實用面積408至3,120平方呎，當中兩房涉266伙；三房涉112伙；四房涉67伙；五房涉2伙。項目亦細分為兩大區域，分別為29樓及以上的BAYSIDE SUITE及28樓以下的BAYSIDE RESIDENCE 。

項目由1A及1B兩座大樓組成，其中1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。戶型涵蓋兩房至五房，項目亦另設9伙複式特色戶。